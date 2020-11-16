По Дональду Трампу на посту президента будут скучать. Пять причин

фото: Flickr

Перечислены пять причин скучать по действующему президенту США Дональду Трампу в случае его проигрыша на выборах.

Как пишет The National Interest, прежде всего отмечается небольшой словарный запас главы государства, насчитывающий «77 слов, которые впору называть не английским, а болванским».

Вторая причина скучать по Трампу — вечная драма: громкие увольнения, резкие заявления, неожиданные визиты в Северную Корею. Еще одна причина - президент США игнорировал внешнеполитические элиты - внешняя политика Трампа понизила авторитет США на мировой арене.

Четвертый пункт — это «Муч». «Такого человека как Энтони Скарамуччи на посту директора по коммуникациям Белого дома никогда не было и никогда не будет. Его 11-дневное пребывание в этой должности вошло в анналы истории безудержного веселья», говорится в статье.

Последняя причина скучать по Трампу: американские чиновники начали ему противодействовать и проявили себя как патриоты, пишут «Известия».

Напомним, Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским гражданам и фирмам инвестиции в ряд китайских компаний.

Ограничительные меры начнут действовать с 11 января 2021 года. В частности, речь идет о компаниях, которые Пентагон ранее внес в список организаций, связанных с китайской военной отраслью. В указе говорится, что Китай эксплуатирует американский капитал и модернизирует свои вооруженные силы и спецслужбы.