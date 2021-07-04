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Политика
Пытавшихся выразить мнение столичных «антиваксеров» силовики отправили в автозак
4 июля, 2021 13:57
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Фото: «Русская планета»
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали шесть противников принудительной вакцинации. Активисты хотели устроить митинг на Пушкинской площади.
Как рассказала «ОВД-Инфо» одна из задержанных Надежда Краюшкина, сейчас активисты находятся в автозаке. В какое отделение полиции их повезут пока неизвестно.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин пообещал выплатить первым ста предприятиям, выполнившим требования по вакцинации от коронавируса 60% сотрудников, гранты до пяти миллионов рублей. Общественность ему не поверила.
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