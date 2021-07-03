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Бизнес
Сергей Собянин: привившие своих сотрудников компании получат гранты до пяти млн рублей
3 июля, 2021 17:03
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Фото: Mos.ru
Первые сто предприятий, выполнившие требования по вакцинации от коронавируса 60% сотрудников, получат гранты в размере 100% НДФЛ за последний год. Ограничение по выплатам составит пять миллионов рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Кроме того, рестораны и кафе, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период.
«Рассчитываем, что часть этих средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку от COVID-19», — написал градоначальник в своем блоге.
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