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Петиция об изменении закона о митингах дошла до Кремля. Пока отмахиваются

Марьям Ибрагимова
9 февраля, 2021 15:00
2 мин
Марьям Ибрагимова
9 февраля, 2021 15:00
2 мин
"Русская планета"
"Русская планета"

В Кремле прокомментировали петицию с предложением изменить закон о согласовании митингов в стране. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, с текстом коллективного обращения в официальной резиденции президента страны никто не ознакомился, к тому же, ни законодатели, ни правозащитники данную инициативу пока не прокомментировали.

«Петиция есть, все ее видят, средства массовой информации публикуют об этом сообщения, поэтому конечно, так или иначе, она привлечет внимание», – сказал Песков.

Он отметил, что мнения экспертов, к коим относятся члены Общественной палаты, представители российских политических партий и правозащитники, будут разделяться. Как отреагировал на данное предложение глава государства, пока неизвестно. Песков пообещал прокомментировать данный вопрос позднее, передает РИА Новости.

В настоящее время петицию, созданную российским общественно-политическим СМИ «Новая газета» подписали уже свыше девяти тысяч человек.

«Обращение призывает незамедлительно привести законодательство о митингах и демонстрациях в соответствие с Конституцией России и гарантировать гражданам право мирных собраний, отпустить всех задержанных на митингах последних недель, пресечь практику бесчеловечных избиений полицией мирных граждан и судебного произвола в отношении задержанных», – говорится в сообщении.

Ранее Песков заявил, что Кремль отказывается менять правила согласования митингов в стране, несмотря на то, что из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, активистам почти не удается договориться с соответствующими инстанциями об организации акций.

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ТЕГИ
Дмитрий Песков
Кремль
Петиция
митинги
2 мин
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