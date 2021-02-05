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«Люди не могут выражать свое мнение»: В Кремле не хотят менять правила митингов

Марьям Ибрагимова
5 февраля, 2021 14:10
2 мин
Марьям Ибрагимова
5 февраля, 2021 14:10
2 мин
Фото: пресс-служба Кремля
Фото: пресс-служба Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль отказывается менять правила согласования митингов, несмотря на то, что из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, активистам почти не удается этого сделать.

Главное, по мнению пресс-секретаря главы государства, не допустить расползания инфекции.

«Люди не могут выражать собственное мнение таким образом, чтобы ставить под угрозу жизнь и здоровье целых городов, так не должно быть», – считает Песков.

Журналисты, в свою очередь, добавили, что пандемия не стала помехой для проведения парада Победы, однако митинги, устраиваемые гражданами, почему-то обязательно ведут за собой вспышку COVID-19. Песков ответил на это, что существуют «более упорядоченные мероприятия». К тому же, Кремль вообще не видит проблемы в том, что из-за коронавируса митинги в стране не удается организовывать по всем нормам текущего законодательства, передает ТАСС.

Ранее близкие к Кремлю источники заявили о готовности властей применить еще больше силы против протестующих.

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ТЕГИ
Дмитрий Песков
Кремль
протесты
коронавирус
ограничения
митинги
2 мин
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