«Это только разминка»: более жесткая реакция сидящих в Кремле на протесты будет позже

Политика

Два близких к Кремлю источника рассказали о готовности властей применить еще больше силы против протестующих. Предыдущая реакция на митинги - «это только разминка».

Один из источников обратил внимание на реакцию полиции на протесты: силовики прибегают все к более жесткой тактике, избивая протестующих дубинками и набрасываясь на журналистов.

«Это только разминка». «Настоящие приключения обязательно будут позже. Сценарий, при котором мы видим более решительную реакцию по всей стране, вполне реалистичен», - сказал собеседник агентства Reuters.

Знакомые с мнением Кремля источники указали на соседнюю Беларусь, которая благодаря поддержке Москвы выдержала несколько месяцев протестов. Приводится в пример Венесуэла, где президент Николас Мадуро тоже пережил волнения. Оба собеседника отметили, что митинги не привели к смене власти.

«Сценарий, опробованный в Беларуси, оказался эффективным. Они (Кремль - прим.) на колени точно не встанут. Лукашенко устоял. Мадуро в порядке. А то, что у нас есть на улицах, очень далеко от того, что было у них», - сказал первый источник.

Второй собеседник уверен, что «Кремль почти не боится». Для него есть пример - Беларусь, которая «показала, что репрессивные режимы обладают большими возможностями».

23 и 31 января, а также 2 февраля в России прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Президент Беларуси Александр Лукашенко после митингов поддержал российского лидера Владимира Путина. Он сделала вывод, что «шатать и раскачивать будут».