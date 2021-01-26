Политика

Происходящее в России 23 января не стало неожиданностью для Беларуси. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, назначая Александра Вольфовича на пост генсекретаря Совета безопасности, он впервые прокомментировал протесты за оппозиционера Алексея Навального.

По мнению белорусского лидера, власти Беларуси «должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним».

Лукашенко сказал: «Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет». Его слова приводит агентство БелТА.

Вольфович на встрече с Лукашенко сказал: «Даже с учетом тех событий, которые начинают происходить в Российской Федерации, будем работать на опережение, чтобы все было спокойно, как всегда было в нашей стране».

Акции с требованием освободить Навального прошли по всей России 23 января. Президент России Владимир Путин прокомментировал протесты только 25 числа: он считает, что граждане имеют право выражать свое мнение, но только в рамках закона.