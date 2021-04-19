Песков рассказал, чего не ждать от Джо Байдена и Владимира Путина на форуме по климату

Политика

Ждать, что главы США и России - Джо Байден и Владимир Путин - встретятся на предстоящем форуме по климату, не стоит. Подобные контакту не запланированы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее Байден предлагал встретиться с Путиным в ближайшее время.

«Нет. Такие контакты не предусмотрены», - ответил Песков на соответствующий вопрос.

Напомним, климатический саммит пройдет 22-23 апреля в онлайн-формате. Организатором встречи выступает США, на мероприятие приглашены 40 мировых лидеров, среди них и президент РФ. Выступление Путина запланировано на 22 апреля, отмечает РИА «Новости».

В середине прошлой недели, 15 апреля, Белый дом сообщил, что президенты могут встреться «в предстоящие недели».