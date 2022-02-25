Песков назвал петицию против войны с Украиной «эффективным способом давления лично на Путина»
В Кремле знают о том, что российские граждане активно подписывают петицию против войны с Украиной. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин «всегда тонкокоже воспринимает опросы».
«Ну, воспринимал опросы. Я не могу сказать за последние 2 года, но до этого он воспринимал, он изучал цифры, для него это всегда была поддержка или, наоборот», - уточнил представитель Кремля.
Он пояснил, что главе государства общественное мнение докладывается на регулярной основе. Но одно дело просто цифры, другое - петиция, подписывая которую люди рискуют, поскольку «попадают в разные файлы теперь».
«Это не просто так. Я считаю, что это эффективный способ давления лично на Путина», - заключил Песков в разговоре с главным редактором «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым, передает Telegram-канал «Сказано на Эхе».
Напомним, петиция «Остановить войну с Украиной» была запущена главой правозащитной организации «За права человека» Львом Понамаревым* была запущена накануне и собрала уже свыше 483 тысяч подписей.
Ранее стало известно об отношении Кремля к прошедшим в стране антивоенным акциям.
*признан в РФ иностранным агентом.