Кремль в курсе о прошедших в стране антивоенных акциях — с несогласными проведут отдельную работу
В Кремле прокомментировали антивоенные акции, прошедшие накануне в ряде городов нашей страны после ввода войск России на Украину.
По словам пресс-секретаря президента РФ, граждане имеют право не соглашаться с позицией властей, но заявлять о своей точке зрения на улицах — нет. При большом желании высказаться, важно выполнить соответствующие процедуры, а поскольку прокатившиеся по стране акции не были согласованы, участников задерживали.
Песков подчеркнул, что одиночные пикеты в России разрешены, но, как правило, активисты и из этого крыла оказываются в результате в автозаках. Например, только вчера в Москве были задержаны 14 человек, вышедших на одиночные пикеты против войны с Украиной, передаёт Znak.com.
Песков заявил, что власть, вероятно, должна лучше объяснять несогласным свою точку зрения, «это понятно».
«Президент слышит мнения всех и понимает пропорции тех, у кого иная точка зрения и тех, кто с понимаем относится к таким вынужденным операциям», — заключил официальный Кремля, передаёт Telegram-канал «Вы слушали Маяк».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям России с просьбой продолжать выходить на акции протеста.