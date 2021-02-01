Песков максимально уверенно высказался о «визитах» Путина в краснодарский «дворец»

Политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, посещал ли Владимир Путин «дворец» в Геленджике. Ранее строители резиденции сообщили, что глава государства был там четыре раза.

Песков ответил журналистам: «Нет. Мне по-прежнему неизвестно. Но с другой стороны, президент стройкой не занимается... Мне неизвестны случаи, чтобы президент какие-то частные стройки посещал». Его слова приводит РИА Новости.

Кремлевский чиновник подчеркнул, что Путин приезжает только на строительство каких-либо важных социальных объектов.

Ранее строители рассказали о нечастых визитах президента в резиденцию «Прасковеевка». Во время приезда рабочих куда-нибудь убирали, объект показывал начальник из ФСО.

Стало известно, что строительство особняка идет 15 лет. Когда объект будет полностью готов, неизвестно.