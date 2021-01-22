Политика

Первый президент Украины и представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук признался в том, что хотел бы лично посетить Крым, но не уверен, что к такому решению благосклонно отнесутся российские власти.

Кроме того, он считает, что его предполагаемая поездка, вероятнее всего, будет носить не самый приятный характер из-за сложившейся ситуации, несмотря на желание оказаться на полуострове. Об этом он рассказал в эфире телеканал «Крым 24», передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Украина собирается восстановить железнодорожное сообщение с территориями, находящимися поблизости с Крымом.