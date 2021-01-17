Украинские поезда устремились к республике Крым

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Украинские железные дороги намерены восстановить железнодорожное сообщение с территориями, находящимися в непосредственной близости к республике Крым.

Уже с 13 декабря украинский железнодорожный монополист восстановил сообщение с населенным пунктом Авдеевка, который находится на границе с непризнанными Украиной образованиями на Донбассе.

При этом руководитель железных дорог Владимир Жмак заявил о том, что поезда в любом случае не смогут в настоящее время заезжать на территорию неподконтрольных территорий, в перечень которых входит в том числе и республика Крым.

Владимир Жмак не забыл упомянуть о том, что ограничение железнодорожных перевозок, в особенности отсутствие действующего маршрута Москва-Киев, негативно сказывается на прибыли компании, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее стало известно, что в Крыму выставили на продажу завод со 140-летней историей.