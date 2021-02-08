Политика

Следующим президентом России после Владимира Путина Владимир Жириновский видит себя. Об этом лидер партии ЛДПР заявил во время общения с подписчиками в соцсети Instagram.

«Себя», - лаконично ответил Жириновский на вопрос о том, кого он видит главой страны после Путина.

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