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Политика
Первый после бога: нескромный Жириновский назвал следующего президента после Путина
8 февраля, 2021 18:59
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Следующим президентом России после Владимира Путина Владимир Жириновский видит себя. Об этом лидер партии ЛДПР заявил во время общения с подписчиками в соцсети Instagram.
«Себя», - лаконично ответил Жириновский на вопрос о том, кого он видит главой страны после Путина.
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