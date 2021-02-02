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Шизофрения увеличивает риск летального исхода от коронавируса
2 февраля, 2021 08:48
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Pixabay
Люди, страдающие шизофренией, умирают почти в три раза чаще от коронавируса. К такому выводу пришли американские исследователи.
Люди с шизофренией чрезвычайно уязвимы к воздействию коронавирусной инфекции. На сегодняшний день этот недуг является самым большим фактором риска смерти, вероятность летального исхода в 2,7 раза выше, чем среди пациентов без расстройств психики, пишет «Naked Science».
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