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Политика

Первая в Европе страна отказалась принимать самолеты из Беларуси

Антон Мельников
24 мая, 2021 20:45
1 мин
Антон Мельников
24 мая, 2021 20:45
1 мин
Zamir Usmanov/Russian Look/globallookpress
Zamir Usmanov/Russian Look/globallookpress

Власти Великобритании закрыли аэропорты для белорусской компании «Белавиа». Решение принято на фоне скандала с посадкой в Минске борта ирландской авиакомпании Ryanair. Об этом заявил глава Минтранса Великобритании Грант Шэппс.

«После вчерашнего принудительного отвода самолёта Ryanair в Минск, я дал указание Управлению гражданской авиации Великобритании потребовать от авиакомпаний избегать воздушного пространства Беларуси ради безопасности пассажиров. А также приостановил действие разрешения на деятельность „Белавиа“», — написал министр в соцсети Twitter.

Отметим, Великобритания стала первой страной в Европе, которая приняла подобное решение в отношении Беларуси. Ранее об аналогичных мерах заявил президент Украины Владимир Зеленский. Позднее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о полном прекращении авиасообщения с республикой. Об этом рассказал телеканал «360».

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