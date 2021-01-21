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Политика
Первая страна Евросоюза разрешила использовать российскую вакцину от COVID-19
21 января, 2021 14:08
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Pixabay.com
Венгрия первой из стран Евросоюза заргистрировала российскую вакцину «Спутник V». Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Его слова приводятся в Twitter производителя препарата. «Венгрия - первая страна ЕС, оценившая все преимущества «Спутника V» и разрешившая его использование», - сообщил Дмитриев.
Препарат зарегистрирован Национальным институтом фармакологии и питания. Решение принято в ускоренном порядке с учетом данных исследований в России и оценок экспертов в Венгрии, сообщает «Интерфакс».
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил об изменении температуры хранения вакцины «Спутник V».
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