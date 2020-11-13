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Первая из стран ЕС испытает российскую вакцину от COVID-19 несмотря на предостережения

Артем Денисов
13 ноября, 2020 00:01
2 мин
вакцина
Фото: pixabay.com

Несмотря на предостережения со стороны Евросоюза, Венгрия все же купит партию российской вакцины «Спутник V» и в ближайшие недели начнет ее испытания, сообщил министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто.

Таким образом, Венгрия стала первой из стран ЕС, решившей провести испытания российского препарата против коронавируса. Предварительные данные об эффективности российской вакцины в 92% в Будапеште считают хорошими, отметил глава МИДа.

Первый образец вакцины прибудет в страну в течение полутора недель. В декабре начнутся клинические испытания на небольшой партии вакцины. При этом массово вакцина начнет прибывать в страну во второй половине января, сообщает РБК.

Как сообщалось, Евросоюз не собирается использовать российскую вакцину от коронавируса, несмотря на более высокий показатель эффективности. Нежелание блока закупать препарат объяснили ориентацией на европейские компании при выборе препарата.

темы
вакцина
коронавирус
эпидмия
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