Перед посланием Владимира Путина в центры крупных городов стянули Росгвардию и полицию

Политика

В центры крупных городов перед посланием президента России Владимира Путина стянули подразделения Росгвардии и полиции. В Москве перекрыли несколько площадей.

Речь идет о Пушкинской, Манежной, Трубной и Тверской, пишет Nexta Live.

По стране задерживают оппозиционных активистов. В Москве задержали Киру Ярмыш - пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального, а также юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК - признан Минюстом иноагентом) Любовь Соболь.

Акции протеста запланированы в России в 19:00.