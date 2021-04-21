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Политика
Перед посланием Владимира Путина в центры крупных городов стянули Росгвардию и полицию
21 апреля, 2021 11:55
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Global Look Press
В центры крупных городов перед посланием президента России Владимира Путина стянули подразделения Росгвардии и полиции. В Москве перекрыли несколько площадей.
Речь идет о Пушкинской, Манежной, Трубной и Тверской, пишет Nexta Live.
По стране задерживают оппозиционных активистов. В Москве задержали Киру Ярмыш - пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального, а также юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК - признан Минюстом иноагентом) Любовь Соболь.
Акции протеста запланированы в России в 19:00.
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