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Пентагон вновь заявил об отсутствии свидетельств о выплатах РФ талибам

Дмитрий Байков
22 июля, 2020 08:32
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фото: Pixabay

Никаких свидетельств существования сговора России и «Талибана» (запрещено в РФ) по выплате боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане минобороны США не обнаружило.

Об этом заявил представитель Пентагона Джонатан Хоффман. Тем самым он опроверг статью New York Times о том, что Россия предлагала вознаграждение талибам в Афганистане.

«Мы не нашли никаких свидетельств в пользу того, что существовала какая-то программа вознаграждения и, следовательно, что в результате этой программы погибли какие-либо военнослужащие», - сказал Хоффман.

Ранее в американских СМИ появились статьи о том, что Россия якобы боевикам в Афганистане вознаграждение за ликвидацию американских военных. При этом никаких доказательств издания не привели, пишут «Известия».

Как оказалось, у России и движения «Талибан» есть совместные интересы - борьба с террористами из ИГИЛ (запрещена в России) .

В остальном же цели Москвы и талибов не совпадают, заявил заместитель директора второго департамента Азии МИД РФ Дмитрий Кабаев.

темы
США
Россия
политика
Афганистан
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