Москва и «Талибан»* временно сошлись в интересах

Москва и «Талибан»* временно сошлись в интересах

фото: 2gis.ru

Как оказалось, у России и движения «Талибан» (запрещен в России) есть совместные интересы - борьба с террористами из ИГИЛ.

В остальном же цели Москвы и талибов не совпадают, заявил заместитель директора второго департамента Азии МИД РФ Дмитрий Кабаев.

«РФ никогда не выступала защитником талибов, движения «Талибан»... Пересекаются только вот в этой точке, где говорится о том, что и мы боремся с «Исламским государством», движением, которое хочет распространить свои нечеловеческие законы на весь мир», - заявил Кабаев на церемонии закрытия Российско-афганского молодёжного форума. Его слова передает «РИА Новости».

Террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГ, запрещена на территории РФ) продолжает укрепляться в Афганистане для последующего вторжения в Центральную Азию.
По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, на сегодняшний день численность боевиков террористической группировки в Афганистане насчитывает 2,5 — 4 тысячи человек и продолжает расти.

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