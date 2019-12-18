Террористы ИГИЛ* могут проникнуть на границу России

Террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГ, запрещена на территории РФ) продолжает укрепляться в Афганистане для последующего вторжения в Центральную Азию.

По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, на сегодняшний день численность боевиков террористической группировки в Афганистане насчитывает 2,5 — 4 тысячи человек и продолжает расти. Террористы прибывают в исламскую республику из Сирии и Ирака преимущественно через Пакистан.

Патрушев завил, что террористы могут вторгнуться в регион Центральной Азии через Таджикистан и Туркменистан. Главной целью террористов создание так называемого Великого Хорасана, который как раз включает территории Афганистана и стран Центральной Азии, пишет «ТАСС».

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Дагестане сторонника «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России), готовившего теракт на территории республики.

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