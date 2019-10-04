Силовики предотвратили 4 теракта в городах России

Силовики предотвратили 4 теракта в городах России

amir.info

Силовые структуры с января 2019 года предотвратили четыре теракта в крупных городах России.
Речь идет о Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже.


По словам секретаря Совбеза Николая Патрушева, кроме этого предотвращено еще одно преступление террористической направленности, подробности которого он не привел.

Также Патрушев рассказал, что за этот период времени в Центральном округе задержали 152 человека, причастных к террористической деятельности.


Секретарь Совбеза потребовал от властей разных уровней, а также владельцев объектов массового скопления людей изыскивать средства на ликвидацию уязвимых мест для террористической опасности, пишет «РИА Новости».


Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Дагестане сторонника «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России), готовившего теракт на территории республики.

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Места: Россия
События: терроризм
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