В Дагестане задержан готовящий теракт молодой россиянин
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Дагестане сторонника «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России), готовящего теракт на территории республики.
Задержанным оказался 19-летний россиянин. Его взяли в лесном массиве в Тарумовском районе Дагестана при попытке забрать из тайника самодельную взрывчатку большой мощности.
По информации РИА «Новости», террорист готовил атаку на силовиков и представителей республиканских властей.
Ранее «Матерей Беслана» обвинили в дойке государства.
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