В Дагестане задержан готовящий теракт молодой россиянин

В Дагестане задержан готовящий теракт молодой россиянин

Фото: EADaily

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Дагестане сторонника «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России), готовящего теракт на территории республики.

Задержанным оказался 19-летний россиянин. Его взяли в лесном массиве в Тарумовском районе Дагестана при попытке забрать из тайника самодельную взрывчатку большой мощности.

По информации РИА «Новости», террорист готовил атаку на силовиков и представителей республиканских властей.

Ранее «Матерей Беслана» обвинили в дойке государства.

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Места: Россия
События: терроризм
Организации: ФСБ
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