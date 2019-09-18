В Дагестане задержан готовящий теракт молодой россиянин

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Дагестане сторонника «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России), готовящего теракт на территории республики.

Задержанным оказался 19-летний россиянин. Его взяли в лесном массиве в Тарумовском районе Дагестана при попытке забрать из тайника самодельную взрывчатку большой мощности.

По информации РИА «Новости», террорист готовил атаку на силовиков и представителей республиканских властей.

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