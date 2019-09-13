«Матерей Беслана» обвинили в дойке государства

Комитет «Матери Беслана» принял решение о закрытии счета для пожертвований, после жесткой критики со стороны пользователей соцсетей.

Активистов обвинили в том, что они «никак не наедятся», «доят государство, как корову» и подобное.

«Если люди не понимают хорошие порывы… Мы можем не обращать на них внимания, но мы подумали и решили, что как-нибудь обойдемся. Будем работать, как работали раньше. Насколько сможем, будем привлекать внимание к проблеме, к этим нуждающимся людям», — заявила зампредседателя общественной организации Анета Гадиева изданию «Кавказский узел».

Счет для пожертвований был открыт 6 сентября. Изначально бесланские матери не хотели этого делать, однако их убедила автор книги «Форпост. Беслан и его заложники» Ольга Алленова.

«Теперь я читаю в соцсетях региональных, что бесланские матери „никак не наедятся“, „доят государство, как корову“ и т. д. Это, конечно, ужасно, что нет пророка в своем отечестве. Ужасно, что память у людей короткая. Но тут важно прояснить кое-что. Государство все эти 15 лет НЕ СДЕЛАЛО НИЧЕГО для людей, переживших теракт и ставших инвалидами», — написала позже Алленова в своем Facebook.

В 2004 году террористы захватили школу №1 в Беслане, в заложниках оказались более 1200 человек. В результате теракта и последующего штурма погибли 334 человека, 186 из них – дети.