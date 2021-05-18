Пентагон создал 60 тысяч секретных солдат. Чем они занимаются?

Политика

За последние десять лет военное ведомство США создало 60-тысячную секретную армию.

Согласно расследованию издания Newsweek, в данном формировании состоит в десять раз больше людей, чем подпольных сотрудников ЦРУ. «Тайные» солдаты работают как внутри страны, так и за рубежом, используя военную или гражданскую форму одежды. В программе Пентагона участвуют около 130 частных компаний, которые каждый год тратят на нее более $900 млн. По данным журнала, работая под вымышленными именами, они создают фальшивую документацию, оплачивают счета и налоги сотрудников, а также создают специальные устройства для прослушивания и слежки на Ближнем Востоке и в Африке.

Больше половины секретный войск составляют силы специального назначения армии США, которые преследуют террористов в зонах боевых действий, при этом часто работая в тылу «противника» в таких странах, как КНДР и Иран.

Самая новая и быстрорастущая группа Пентагона «секретной армии» — «кибербойцы». Они работают под вымышленными именами и собирают в интернете информацию, а также могут участвовать в кампаниях влияния в соцсетях, сообщает РБК.

В российском интернет-сообществе могут появиться такие должности как дружинники, следователи и судьи. Во всяком случае, о необходимости данного нововведения в сети заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.