За россиянами в Интернете начнут следить кибер-судьи и следователи

Политика

В российском интернет-сообществе могут появиться такие должности как дружинники, следователи и судьи. Во всяком случае, о необходимости данного нововведения в сети заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По его мнению, сейчас власти совершают достаточно немало ошибок, идя по пути запрета всего. Вместо этого Выборный предлагает действовать в Интернете так же, как и в жизни, а именно создать отряд интернет-дружинников по типу народных дружинников, помогающих сотрудникам правоохранительных органов следить за порядком во время массовых мероприятий. Но их необходимо как-то замотивировать, например, возможностью брать отгулы, считает эксперт.

«Запрет должен быть только тогда, когда это действительно угрожает формированию нашего мировоззрения», – цитирует депутата «Говорит Москва».

По какому принципу необходимо сформировать круг следователей и судей в сети, Выборный не стал уточнять.