Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

За россиянами в Интернете начнут следить кибер-судьи и следователи

Марьям Ибрагимова
14 мая, 2021 13:12
2 мин
Марьям Ибрагимова
14 мая, 2021 13:12
2 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В российском интернет-сообществе могут появиться такие должности как дружинники, следователи и судьи. Во всяком случае, о необходимости данного нововведения в сети заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По его мнению, сейчас власти совершают достаточно немало ошибок, идя по пути запрета всего. Вместо этого Выборный предлагает действовать в Интернете так же, как и в жизни, а именно создать отряд интернет-дружинников по типу народных дружинников, помогающих сотрудникам правоохранительных органов следить за порядком во время массовых мероприятий. Но их необходимо как-то замотивировать, например, возможностью брать отгулы, считает эксперт.

«Запрет должен быть только тогда, когда это действительно угрожает формированию нашего мировоззрения», – цитирует депутата «Говорит Москва».

По какому принципу необходимо сформировать круг следователей и судей в сети, Выборный не стал уточнять.

Поделиться
ТЕГИ
Госдума
Россия
Интернет
Законопроект
Анатолий Выборный
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!