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Политика
Пентагон будет «сливать» Киеву разведданные о подготовке российского «вторжения»
25 декабря, 2021 09:33
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Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look press
Пентагон намерен предоставлять Киеву разведданные о действиях российских военных. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей американской администрации.
Пентагон будет сообщать о передвижении российских войск у границы с Украиной. Такая информация должна помочь предотвратить «вторжение» России, которую так «ждут» на Западе и пугают Киев.
Как сообщает издание, американские спецслужбы уже сейчас предоставляют Украине доступ к гораздо большему количеству материалов, чем до «наращивания» российских войск.
При этом, как признают высокопоставленные источники, предоставленные Украине разведданные могут спровоцировать Киев к нанесению удара первым, пишут «Известия».
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