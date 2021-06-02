Пенсионный фонд России обрадовал пожилых людей. Однако не всех
Жителям северных территорий России продлили до конца 2021 года введенный прошлой весной упрощенный порядок начисления пенсий.
Сегодня пенсионеры, живущие на севере, получают фиксированную надбавку к страховой части пенсии, которая зависит от района проживания и северного стажа. При назначении пенсии размер выплаты определяется по документам о регистрации.
В дельнейшем пожилому человеку нужно раз в год подавать заявление в Пенсионный фонд России, подтверждая фактическое место жительства.
С апреля 2020 года до 1 июня 2021 года из-за эпидемии COVID-19 подача этих заявлений была отменена. Теперь его решено продлить на шесть месяцев, передает ТАСС.
Ранее министерство труда выступило с инициативой, согласно которой, предлагается упростить назначение социальных пенсий.
Инициатива может затронуть малочисленные народы Севера.