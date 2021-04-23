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Избранным россиянам упростят назначение пенсий

Артем Денисов
23 апреля, 2021 06:03
1 мин
Артем Денисов
23 апреля, 2021 06:03
1 мин
Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министерство труда выступило с инициативой, согласно которой, предлагается упростить назначение социальных пенсий.

Инициатива может затронуть малочисленные народы Севера. В проекте закона предлагается устанавливать пенсию по старости для этой категории россиян на основании сведений из списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам России.

Чтобы попасть в список, необходимо обратиться в местные органы власти и предоставить сведения о месте рождения и месте жительства, наименовании малочисленного народа, сообщает «Рен ТВ».

Если правила исчисления пенсий в России останутся прежними, граждане, которые выйдут на пенсию через 30-35 лет, при прочих равных будут получать меньше, чем те, кто уже сейчас выходит на пенсию.

Как сообщил экономист Евгений Гонтмахер, это будет очень небольшая сумма.

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