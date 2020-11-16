Пашинян уволил главу МИД Армении из-за разных позиций по поводу отказа от Шуши

Пресс-служба МИД Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу Министерства иностранных дел Зограба Мнацаканяна. Позиции политика и дипломата разошлись по поводу отказа от Шуши.

За несколько минут до публикации об отставке главы МИД Пашинян выступил в парламенте. Он заявил, что переговорный процесс в Карабахе вел к сдаче территорий. В ходе переговоров с 2018 года якобы обсуждалась передача Азербайджану города Шуши.

Пресс-секретарь МИДа Анна Нагдалян заявила, что отказ от Шуши не обсуждался ни на одном из этапов переговоров, пишет РБК.

Ранее Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении огня в Карабахе. Согласно условиям, Ереван должен передать Баку часть территорий. Первоначальный текст соглашения ранее опубликовал Макаел Минасян - зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.