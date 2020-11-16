Опубликован первый текст соглашения по Карабаху. В чем различия от последней версии?

Pixabay.com

Макаел Минасян - зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна - опубликовал первый текст трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Именно его изначально предлагалось подписать премьеру Николу Пашиняну.

В документе нет речи о сдачи Шуши. За Арменией должна остаться часть Лачинского коридора - 10 километров вместо 5. Он должен обеспечивать связь Карабаха с Арменией.

В первой версии договора нет формулировки, что войска обеих стран останутся на позициях, закрепленных по итогам военных действий, передает Sputnik Армения.

По договору Армения обязуется передать Азербайджану Агдамский, Физулинский, Джебраилский, Зангеланский и Кубатлинский районы, а также Кельбаджарский и Лачинский.

По мнению Минасяна, подписанным в итоге соглашением Пашинян «привел страну к тотальному поражению и капитуляции».

Напомним, по итоговому соглашению Армения обязана вернуть Азербайджану удерживаемые до недавнего времени территории. Речь идет об Агдамском, Кельбаджарском, Лачинском районах и части Газахского. Армения должна вывести войска из Карабаха - военные вернутся домой по Лачинскому коридору под охраной российских военных.

Ранее главный редактор международного телеканала RT Маргарита Симоньян гневно отреагировала на подписанное Пашиняном соглашение.