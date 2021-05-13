Пашинян: Азербайджан вторгся на территорию Армении

Политика

Глава кабмина Армении Никол Пашинян охарактеризовал произошедшие 12 мая в Сюникской области события посягательством на территорию страны.

По его словам, вооруженные силы Азербайджана пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. «По сути, они пытаются окружить озеро Севлич», сказал премьер-министр, назвав такие действия недопустимыми, так как это «посягательство на суверенную территорию Республики Армения», передает «Рен ТВ».

Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев предупредил власти Армении о том, что недавний инцидент со стрельбой на границе должен стать последним.