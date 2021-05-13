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Политика
Пашинян: Азербайджан вторгся на территорию Армении
13 мая, 2021 05:03
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Kremlin Pool/Global Look Press
Глава кабмина Армении Никол Пашинян охарактеризовал произошедшие 12 мая в Сюникской области события посягательством на территорию страны.
По его словам, вооруженные силы Азербайджана пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. «По сути, они пытаются окружить озеро Севлич», сказал премьер-министр, назвав такие действия недопустимыми, так как это «посягательство на суверенную территорию Республики Армения», передает «Рен ТВ».
Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев предупредил власти Армении о том, что недавний инцидент со стрельбой на границе должен стать последним.
Ранее по теме: Ильхам Алиев объявил «последнее предупреждение» Армении
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