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Политика

Ильхам Алиев объявил «последнее предупреждение» Армении

Артем Денисов
28 апреля, 2021 00:31
2 мин
Артем Денисов
28 апреля, 2021 00:31
2 мин
MOD Russia/Globallookpress.com
MOD Russia/Globallookpress.com

Азербайджанский президент Ильхам Алиев предупредил власти Армении о том, что недавний инцидент со стрельбой на границе должен стать последним.

По словам главы государства, Азербайджан не отреагировал и проявил сдержанность в ответ на провокацию пограничников в направлении Зангелана на границе с Арменией. Алиев отметил, что это последнее предупреждение, сообщает РИА «Новости».

По данным погранслужбы Азербайджана, на границе с Арменией произошла стрельба. Обстрелу подверглись подразделения государственной пограничной службы и пограничной службы ФСБ России в районе села Сейидляр. Ереван эти заявление не подтверждает.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что основа внешней безопасности Армении – военный союз с Россией. Для Армении в этом контексте имеют практическое значение армяно-российская объединенная группировка войск и единая система ПВО. В этом случае, считает он, «нападение на Армению означает нападение на Россию».

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