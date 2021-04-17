Никол Пашинян: Основа безопасности Армении - военный союз с Россией

Политика

Основа внешней безопасности Армении – военный союз с Россией, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Как Армения должна обеспечить свою безопасность? Мы должны подчеркнуть, что основой внешней безопасности Армении является военный союз с Россией, который зафиксирован несколькими десятками договоров», - сказал он во время выступления в парламенте республики.

Для Армении в этом контексте имеют практическое значение армяно-российская объединенная группировка войск и единая система ПВО. В этом случае, считает он, «нападение на Армению означает нападение на Россию», передает РЕН ТВ.