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Политика
Никол Пашинян: Основа безопасности Армении - военный союз с Россией
17 апреля, 2021 13:52
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Основа безопасности Армении - военный союз с Россией
Основа внешней безопасности Армении – военный союз с Россией, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
«Как Армения должна обеспечить свою безопасность? Мы должны подчеркнуть, что основой внешней безопасности Армении является военный союз с Россией, который зафиксирован несколькими десятками договоров», - сказал он во время выступления в парламенте республики.
Для Армении в этом контексте имеют практическое значение армяно-российская объединенная группировка войск и единая система ПВО. В этом случае, считает он, «нападение на Армению означает нападение на Россию», передает РЕН ТВ.
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