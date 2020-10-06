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Пандемия коронавируса ударила по бюджету Москвы на 800 млрд рублей

Артем Денисов
6 октября, 2020 01:58
1 мин
Москва
Фото: mos.ru. Юлия Иванко

Бюджет Москвы к концу текущего года может недополучить 800 млрд рублей из-за эпидемии COVID-19, заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, с учетом заложенного роста доходов на 8% относительного прошлого года, суммарные потери городской казны превысят 500 млрд рублей. Дополнительные расходы на переоборудование медицинских учреждений под прием больных с коронавирусом увеличит эту сумму на 300 млрд рублей. Расходы могут возрасти, если текущая ситуация ухудшится, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, мэрия Москвы обсуждает ужесточение ограничений в связи с распространением коронавируса. Источники, близкие к мэрии и правительству, сообщили о готовности властей вернуть пропускной режим и объявить стопроцентную изоляцию в течение ближайших двух недель.

темы
эпидемия
коронавирус
москва
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