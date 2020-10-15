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Депутаты прокомментировали снятие российских санкций с украинских компаний

Артем Денисов
15 октября, 2020 01:06
2 мин
госдума
Фото: ru.wikipedia.org

Сотрудничество предприятий России и Украины — перспективное направление, сообщил первый заместитель комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков.

По его словам, вне зависимости от «антироссийской истерики», к которой прибегают некоторые украинские политики, будет правильно не обращать на это внимания и выстраивать хозяйственные связи с Украиной.

«Есть важные и серьезные перспективы для восстановления кооперации российских и украинских предприятий», — отметил он.

Как считает Новиков, Киеву стоит задуматься не только о производстве, но и о рынке сбыта, так как на Западе сейчас могут делать все, что может предложить Украина, сообщает телеканал «360».

Напомним, на совещании с членами кабмина России глава государства Владимир Путин поддержал предложение о снятии ограничения с нескольких предприятий Украины, что позволит поставлять производимую ими продукцию в Россию.

С соответствующим предложением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он надеется, что Украина зеркально отреагирует на это решение российских властей.

темы
санкции
украина
госдума
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