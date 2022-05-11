Оценена вероятность наземной операции Беларуси против Украины после переброски войск к границе
Советник главы МВД Вадим Денисенко оценил вероятность наземной операции Беларуси против Украины в связи со вчерашним сообщением о переброске войск к границе. Он порассуждал, даст ли президент Беларуси Александр Лукашенко приказ об участии белорусской армии в спецоперации.
Денисенко заявил, что Вооруженные силы республики проводят учения на полигоне, который является единственным и находится недалеко от границы.
«Ситуация там напряженная, но говорить, что будет приказ - пока маловероятно», - сказал он. Слова советника главы МВД приводит Telegram-канал «Политика страны».
Есть и другое мнение по Беларуси. Украинский военный эксперт Олег Жданов оценивает вероятность столкновения как 50 на 50. Он предположил, что президент России Владимир Путин может использовать Беларусь для заполнения паузы, если «российские войска начнут выдыхаться на Изюмском направлении» и потребуется собрать очередные резервы для ввода на Украину.
Накануне Минобороны Беларуси заявило о начале второго этапа проверки сил реагирования и разворачивании сил спецопераций на трех направлениях.