Тревожный «звоночек» из Беларуси: Минск разворачивает силы спецопераций на границе с Украиной
Начальник Генштаба Вооруженных сил Беларуси, первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич сообщил о разворачивании сил специальных операций на трех направлениях. Это связано с созданием Украиной группировки на Южном операционном направлении, объяснил он.
По его словам, группировка численностью до 20 тысяч человек «требует реакции».
Заявление Гулевича прозвучало 10 мая - в день начала второго этапа внезапной проверки сил реагирования.
Стало известно, что с 10 мая в двух областях - Брестской и Гродненской - сформируют территориальные войска. Из запаса призовут около 430 человек, говорится на сайте Минобороны.
Ранее ходили разговоры о возможном вступлении Беларуси в спецоперацию на стороне России.
Напомним, спецоперация длится 76-й день - с 24 февраля.