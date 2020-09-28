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Отравление Навального могло быть спланированной акцией против Владимира Путина

Антон Мельников
28 сентября, 2020 22:44
1 мин
ц
Youtube / Алексей Навальный

К отравлению российского оппозиционера Алексея Навального могут быть причастны те, кто хочет дестабилизировать позицию президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.

«Я допускаю, что это могли быть и группы, стремящиеся дестабилизировать положение президента Путина. Эту точку зрения нельзя отбрасывать. Но это не очень хороший эпизод. Он открывает новые возможности для врагов России», - цитирует Камбона telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».

Ранее немецкий журнал рассказал о секретном визите Ангелы Меркель к Алексею Навальному.

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Владимир Путин
Алексей Навальный
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