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В берлинскую клинику «Шарите», где проходил лечение политик Алексей Навальный, тайно приезжала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Посещение оппозиционера указывает на то, что Берлин будет «действовать до конца» в расследовании отравления.

Об этом написали журналисты Der Spiegel. Таким «жестом» Меркель подчеркнула солидарность немецкой стороны с россиянином. Для российского правительства он должен означать, что «Берлин не уступит и выяснит правду».

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске. Навальный впал в кому. Спустя несколько дней его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

Военные токсикологи нашли следы «Новичка» в анализах Навального. Их также обнаружили на бутылке из-под воды, которую он пил перед вылетом из Томска. В сентябре Навального выписали.