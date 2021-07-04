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Политика
Открыть дорогу молодым. Григорий Явлинский объяснил отказ выдвигаться в Госдуму
4 июля, 2021 16:45
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Aleksey Bychkov/Global Look Press
Партия «Яблоко» делает ставку на молодых политиков, заявил один из ее основателей Григорий Явлинский. Накануне он отказался баллотироваться на выборах в Госдуму, объяснив свое желание заботой об однопартийцах.
«Я убежден, что пришло время открыть возможности для молодого поколения, чтобы вместе заниматься одним делом», - сказал он.
Явлинский заверил, что продолжит деятельность в партии, а для работы в политике совсем не обязателен статус депутата.
При этом он сообщил, что в списке кандидатов нашлось место достаточно опытным политикам, пишет РИА «Новости».
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Если бы выборы в Государственную Думу состоялись в ближайшее воскресенье, стали бы вы голосовать на этих выборах?
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