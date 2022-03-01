Отключение «Эха Москвы»: Венедиктов назвал действия Генпрокуратуры антиконституционными
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов дал первый комментарий после того, как радиостанцию отключили от эфира и заблокировали ей сайт по требованию Генпрокуратуры.
Он заявил, что редакция станции с представлением Генпрокуратуры категорически несогласна. Претензии, которые предъявило ведомство, не подкреплены примерами и доказательствами. Кроме того, радиостанция считает обвинения прокуратуры голословными и оскорбительными как для журналистов, так и для россиян.
Решение о блокировке сайта и отключении от эфира будет оспариваться в суде. Кроме того, подчеркнул Венедиктов, в решении Генпрокуратуры очевидна политическая составляющая и цензура, которая Конституцией РФ впрямую запрещена.
Ранее стало известно, что требование Генпрокуратуры в отношении радиостанции связанно с освещением действий российских войск в Украине.