Генпрокуратура решила заткнуть рот «Эху Москвы» и «Дождю»*
Генеральная прокуратура РФ потребовала заблокировать доступ к сайту радиостанции «Эхо Москвы» и к сайту телеканала «Дождь»*.
Ведомство считает, что эти СМИ распространяют информацию о военных действиях в Украине, которая не соответствуют действительности. Также, согласно позиции генпрокуратуры, распространяемые материалы призывают к экстремистской деятельности.
Некоторые мобильные операторы доступ к этим СМИ уже заблокировали.
В конце прошлой недели и «Эху Москвы» и «Дождю»* уже угрожал блокировкой Роскомнадзор. Ведомство заявляло, что указанные СМИ называют «операцию» войск РФ в Украине «вторжением, либо объявлением войны». Также Роскомнадзор посчитал недостоверными сообщения о жертвах среди мирных украинцев из-за действий российских войск.
*Власти РФ считают телеканал «Дождь» иностранным агентом