От Александра Лукашенко потребовали «зачистить» белорусское общество от неугодных

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования законодательства о государственной службе. В том числе, он затронул вопрос перерегистрации некоммерческих организаций (НКО), которые считаются подконтрольными иностранным государствам и причастными к организации протестов в республике.

Президент оказался недоволен темпами перерегистрации НКО и отметил, что это является отрицательным примерно исполнительской дисциплины госслужащих.

«Уже больше месяца прошло - я не вижу реакции со стороны Администрации Президента и присутствующих», - заявил Лукашенко.

По его словам, необходимость перерегистрации НКО подчеркивают и даже требуют политические сторонники действующей власти.

«Вы что, ждете новой волны (протестов – прим.)? Нам уже политологи, наши сторонники (депутаты и другие) пальцем показывают, уже требуют: »Вы «зачистите» общество, мы видим, что происходило«. А мы чего ждем? Вы же знаете, что через эти структуры идет финансирование этих бандитов внутри страны», - приводит слова Лукашенко пресс-служба президента.

Ранее белорусские власти ответили на предложение о новых президентских выборах.