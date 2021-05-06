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Политика

От Александра Лукашенко потребовали «зачистить» белорусское общество от неугодных

Антон Мельников
6 мая, 2021 21:24
2 мин
Антон Мельников
6 мая, 2021 21:24
2 мин
president.gov.by
president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования законодательства о государственной службе. В том числе, он затронул вопрос перерегистрации некоммерческих организаций (НКО), которые считаются подконтрольными иностранным государствам и причастными к организации протестов в республике.

Президент оказался недоволен темпами перерегистрации НКО и отметил, что это является отрицательным примерно исполнительской дисциплины госслужащих.

«Уже больше месяца прошло - я не вижу реакции со стороны Администрации Президента и присутствующих», - заявил Лукашенко.

По его словам, необходимость перерегистрации НКО подчеркивают и даже требуют политические сторонники действующей власти.

«Вы что, ждете новой волны (протестов – прим.)? Нам уже политологи, наши сторонники (депутаты и другие) пальцем показывают, уже требуют: »Вы «зачистите» общество, мы видим, что происходило«. А мы чего ждем? Вы же знаете, что через эти структуры идет финансирование этих бандитов внутри страны», - приводит слова Лукашенко пресс-служба президента.

Ранее белорусские власти ответили на предложение о новых президентских выборах.

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ТЕГИ
Оппозиция
Александр Лукашенко
Беларусь
НКО
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