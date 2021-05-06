Власти Беларуси ответили на предложение о новых президентских выборах

Политика

Беларусь будет решать самостоятельно, когда и какие проводить в стране выборы. При этом республика выступает решительно против любого вмешательства во внутренние дела извне. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз в ответ на недавний призыв «Большой семерки» (G7).

Днём ранее «Семерка» предложила белорусским властям отпустить политзаключенных и провести новые выборы при содействии международных наблюдателей.

По словам представителя МИД, G7 в своём обращении использовала «набор заезженных клише», которые в неизменном виде «кочуют с площадки на площадку». При этом призыв «Семерки» демонстрирует «глубокое непонимание и нежелание понимать ситуацию» в республике и «антибелорусскую ангажированность» авторов.

Глаз подчеркнул, что Беларусь будет принимать решение о выборах самостоятельно, а вмешательство во внутренние дела республики «противоречит основополагающим нормам и принципам международного права».

«Мы суверенное государство, поэтому мы сами будем решать, когда и какие электоральные кампании проводить в своей стране. Для этого нам не нужны никакие призывы, понукания или указания извне», - приводит его слова TUT.BY.