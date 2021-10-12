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Политика
Осведомленный источник сообщил о решении Минздрава начать вакцинацию детей через 2 недели
12 октября, 2021 14:33
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Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Осведомленный источник сообщил о решении министра здравоохранения России Михаила Мурашко начать вакцинацию детей. Определены сроки - через 2 недели.
Вакцинация от коронавируса коснется несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет.
«Мурашко заявил, что через две недели по всей России начнется вакцинация детей», - цитирует собеседника агентство URA.RU.
Регионы России начали вводить обязательную вакцинацию для ряда категорий жителей. Некоторые субъекты стали использовать QR-коды для посещения общественных мест.
Ранее показали реакцию президента России Владимира Путина на новую статистику по коронавирусу.
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