Политика

«Опять же, я могу ошибаться»: российский депутат усомнился в словах Лукашенко о госперевороте

Российский депутат Константин Затулин усомнился в способности задержанного политолога Александа Федуты организовать заговор против президента Беларуси и устроить переворот в Беларуси.

Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками признался, что не знаком с этим человеком, но читал, что он пишет.

«Как-то, на мой взгляд, он не сильно похож на руководителя военного заговора. Опять же, я могу ошибаться», - сказал депутат.

Он считает, что если Лукашенко говорит о том, что есть заговор, то должен понимать, что следует представить доказательства.

Ранее сообщалось, что политолога Александра Федуту подозревают в попытке организации военного переворота в Беларуси, вместе с ним задержали юриста Юрия Зенковича, пишет «Московский комсомолец».