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Опубликованы секретные документы о «лунной гонке» СССР и США

Артем Денисов
17 ноября, 2020 00:01
2 мин
Луна
Фото: pixabay.com

«Роскосмос» рассекретил документы времен космической гонки между СССР и США.

Тогда Советский Союз готовился отправить на Луну автоматическую станцию Е-8, которая должна была доставить образцы грунта на Землю, в то время, как США планировали высадить на спутник Земли астронавтов. Среди обнародованных госкорпорацией документов - стенограмма беседы министра общего машиностроения СССР Сергея Афанасьева и главного конструктора КБ им. Лавочкина Георгия Бабакина от 8 мая 1969 года, в которой говорится, что отправка на Луну советской станции была частью «космической гонки» с США.

Бабакин отметил, что запустить аппарат нужно в любом случае, даже если США успешно высадятся и перешлют в СССР лунный грунт. «Если получится так, что машина сядет и этот грунтозаборщик начнет вместо грунта лунную атмосферу собирать, это будет позор», — отметил министр, сообщает РБК.

Американские астронавты высадились на Луне 20 июля 1969 года. На поверхность спутника ступили астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин.

17 ноября 1970 года советская автоматическая межпланетная станция «Луна-17» (Е-8) доставила на Луну «Луноход-1». Это был первый в мире планетоход, который успешно работал на поверхности другого небесного тела.

Ранее «Роскомос» рассекретил 46 документов о советской лунной программе. В публикации, посвященной 50-летию полета межпланетной станции «Луна-16», которая привезла на Землю 101 грамм лунного реголита, есть протоколы совещаний конструкторов, описания комплекса и фото о миссии.

темы
сша
луна
роскосмос
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