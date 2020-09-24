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«Роскомос» рассекретил 46 документов о советской лунной программе. В публикации, посвященной 50-летию полета межпланетной станции «Луна-16», которая привезла на Землю 101 грамм лунного реголита, есть протоколы совещаний конструкторов, описания комплекса и фото о миссии.

В расссекреченных бумагах говорится, что СССР хотел еще в конце 60-х годов установить на Луне астрономическую обсерваторию. Ее цель - ведение постоянных наблюдений за Солнцем, Землей и другими планетами и звездами. Обсерваторию планировали запустить с помощью ракеты-носителя «Протон-К».

Еще один проект, которому не суждено было сбыться, - размещение на спутнике Земли советской лунной базы. Она была рассчитана на пребывание на Луне трех космонавтов в течение 20 дней. Первые запуски в рамках создания лунной базы предполагались в 1973 году, но предшествующие пуски свертяжелой ракеты-носителя Н-1 с космодрома Байконур закончились авариями, после чего лунную программу закрыли.

В 1977 году планировалось доставить на Землю грунт с невидимой стороны Луны, а в 1978-м - запустить новый луноход, пишет РИА Новости.

Ранее в «Роскомосе» предложили отправить на Луну биокорабль, на борт которого погрузят животных.